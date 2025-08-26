サーフブランド「BILLABONG（ビラボン）」を展開するボードライダーズジャパンと江ノ島電鉄（江ノ電）が、昨年に引き続きコラボレーションプロジェクトを実施します。2025年8月29日(金)にはBILLABONG STORE湘南でローンチイベントが開催される予定で、イベント期間を通じてコラボアイテムの販売や特別な装飾を施した電車の運行、スタンプラリーなどが行われます。

湘南エリアに根差し、長年にわたり多くの人々に愛されてきた江ノ電とBILLABONG。昨年のコラボでは江ノ電がコラボ制服を着用。江ノ電の120年以上にわたる歴史の中で、制服にブランドロゴを採用した初の事例として話題を呼びました。今年は新企画も加えてさらにパワーアップ、コラボ制服レプリカシャツの一般販売も行うといいます。

話題を呼んだ「コラボ制服」は2025年10月31日頃まで着用予定（イメージ）

鎌倉高校前駅がBILLABONG仕様に

人気漫画『スラムダンク』の聖地などとしても知られる「鎌倉高校前駅」がBILLABONGの歴代ロゴをあしらった特別なデザインに変身します。駅名看板やベンチ、柱などが特別装飾され、絶好の記念撮影スポットに。特別装飾の実施期間は2025年8月29日(金)〜10月31日(金)まで。

鎌倉高校前駅コラボ装飾（イメージ）

オリジナルグッズの販売やスタンプラリーも

同じく8月29日(金)からは、多彩なコラボアイテム全11型を販売。昨年多くの反響を呼んだ江ノ電乗務員のコラボ制服レプリカシャツや、BILLABONGの歴代ロゴがコラージュされた柄シャツといったアイテムがラインナップされています。

また、8月30日(土)から10月31日(金)まで、スタンプラリーも開催。鎌倉駅、鵠沼駅、江ノ島駅の3駅でスタンプを集めると、オリジナルドリンクホルダーや缶バッチ、8HOTEL SHONAN FUJISAWAの宿泊券のいずれかが当たります。

スタンプラリー（イメージ）

江ノ電×BILLABONGコラボレーション 概要

コラボレーション企画は2025年8月29日(金)からスタート。コラボアイテムは江ノ電グッズショップや全国のBILLABONGストア、公式オンラインストアなどで購入可能です。企画初日の8月29日(金)には、BILLABONG STORE湘南にて、DJ HASEBE氏を招いたローンチイベントも開催されます。

江ノ電とBILLABONGによる、湘南の魅力を存分に楽しめるコラボレーション企画が今年も開催されます。限定デザインの駅やグッズ、イベントなど、盛りだくさんの内容で、この夏、湘南エリアを訪れる大きな楽しみの一つとなりそうです。

（画像：江ノ島電鉄×ボードライダーズジャパン）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）