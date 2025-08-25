27歳の時に一念発起し26kgの減量に成功。ダイエットで激変した人気コスプレイヤーのビフォーアフターに「別人だよ」などと驚きの声が上がった。

【映像】26キロ減で激変！イケメンすぎる現在の姿

ABEMAにて8月24日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#84では、「どうやって激変？ 激変後の人生は？」と題した企画が展開。26kgの減量に成功して、陰キャから人気コスプレイヤーに変貌を遂げたひやニキさんが登場した。

ひやニキさんは煎餅を食べすぎて学生時代に激太りしてしまったという。その後、社会人となり、1年ほど半同棲をしていた彼女がいたが、浮気されて別れることになり、27歳で一念発起しダイエットを開始。あわせてひやニキさんは「学生時代に女性からイジメを受けたりして、コンプレックスがあったので、女性よりキレイになって見返してやろう！」という考えがあったことも明かした。

ひやニキさんは食事制限と「HIIT（高強度インターバルトレーニング）」というトレーニングを重ねて、見事ダイエットに成功した。

そんなひやニキさんが現在の姿でスタジオに登場。激太りした学生時代の写真も公開されていたが、その変貌っぷりにスタジオからは「全然違う」「別人」「逃亡したら逃げられる」「まさに激変ですね！」「これはすごい」などと驚きの声が上がった。

草なぎ剛が「痩せただけでそんなに変わるもの？」と質問を投げかけると、ひやニキさんは「痩せたのもそうですし、コスプレをやってメイクを覚えたのも（大きい）」と答えた。特に目は重点的にメイクをしているそうだ。学生時代はキャイ〜ンの天野ひろゆきに似ていると言われていたひやニキさんだが、現在はMrs. GREEN APPLEの大森元貴に似ていると言われるという。

そしてコスプレイヤーとして活動しているひやニキさんの写真が公開されると、その妖艶な姿に「スゴいじゃん！」というコメントが。一方で、減量前にコスプレを試みた写真が公開されると、その垢抜けなさに「マジで？」「こんなに違うの!?」という驚きの声も上がっていた。