BLACKPINK・ROSE、プーマと初コラボコレクション発売決定「“私自身”を強く反映している」【コメント全文】
「プーマジャパン」は、グローバルブランドアンバサダーを務めるBLACKPINK・ROSE（ロゼ）による初のコレクション「PUMA × ROSE」コレクションを28日より発売することを26日、発表した。
【写真】自然の中で存在感煌めくBLACKPINK・ロゼ
同コレクションでは、ROSEの個性と美学を映し出すモノクロームを基調としたアイテムで構成され、プーマのスポーツウェアの伝統とROSEの感性を融合させた特別なコレクションとなる。オーバーサイズのベーシックアイテムに女性らしいディテールやテーラード要素を掛け合わせ、プーマのスポーツDNAを現代的に再解釈した。コレクション全体には特別な「ROSIE（ロージー）」グラフィックが取り入れられ、ROSEならではの世界観を表現している。
シューズは、ROSEのインスピレーションを反映したSPEEDCATが2モデル登場する。「SPEEDCAT Ballet（スピードキャットバレエ）」はトゥシューズから着想を得たレースアップデザインを採用し、「SPEEDCAT OG Premium（スピードキャットOGプレミアム）」にはアッパー全体を包み込むような特別仕様のレース構造が採用されている。
アパレルは、プーマのアイコニックなトラックスーツを再解釈し、伝統的なスタイルを現代的に表現している。そのほか、ゆったりとしたスポーツウェアのフィット感を持つハーフジップジャケットやフルジップフーディー、背面にROSIEグラフィックを大胆に配したメッシュトップも登場する。さらに、遊び心あるアクセントとして、DUFFLE BAGやMICRO GRIP BAGなどのアクセサリーもラインアップされている。
キャンペーン動画やキャンペーンビジュアルは、幻想的なビジュアルに仕上げられている。緑に囲まれた自然の中で撮影されたビジュアルは、ROSEが込めた「静かな反逆」「ありのままの表現」「日常の中の自信」といった想いを表現し、ノスタルジックで飾らないムードを醸し出している。都会的な演出ではなく自然の背景を選んだのは、ROSE自身の“等身大の姿”を象徴するためであり、ROSEのクリエイティブな意図が色濃く反映されている。
なお、同コレクションはプーマストア原宿キャットストリートのみ27日より先行発売される。
【ROSEコメント】
このコレクションは、ステージ上でも日常でも、“私自身”を強く反映している特別なものです。すべてのアイテムを、自分らしく、自然体の姿を表現しました。その感覚はコレクションのキャンペーンビジュアルにも込められていて、ありのままの私を映すことを意識しました。余計なものを取り除き、自分自身と向き合うことで、大きな力が生まれると信じています。私たち一人ひとりにリズムや個性があって、それを完全に受け入れたときこそ、本当の自分らしさを感じられると思います。
