¡Ö»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï½÷À¤ÎÊý¡×¹âÎð¤ÎÃË½÷3¿Í¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¡¡°æ¾åÍº»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤òÂáÊá¡¡Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»Ô¤Î½»Âð³¹
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î½»Âð³¹¤ÇÃË½÷3¿Í¤¬ÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢39ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢À¾µÜ»ÔÉÍ¹Ã»Ò±à¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤ÆË½¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½»Âð¤Î1³¬¤ÎÏÂ¼¼¤Ç¤Ï½»¿Í¤Î90Âå¤È80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤È¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢À¾µÜ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦°æ¾åÍº»ÊÍÆµ¿¼Ô¤ò70Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·°æ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÃËÀ¤ò»¦¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï½÷À¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£