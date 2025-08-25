整形費用300万円をかけ、芸能人顔負けのイケメンに変身した男性が、劇的に変わった恋愛事情や意外な再会について語った。

【映像】「整形費用300万円で波田陽区から岩ちゃんに！」激変する前のまさやさん

ABEMAにて8月24日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#84では、「私アレで激変しました！ 衝撃ビフォーアフター」と題し、整形・ダイエット・メイクの力で大変身を遂げた「激変さん」が集結。その中でも注目を集めたのが、「まさや」さんの整形ビフォーアフターだった。

「僕は整形費用300万円で波田陽区から3代目J Soul Brothersの岩ちゃんに激変しました」と自己紹介したまさやさん。27歳の頃にマッチングアプリを始めたものの、「全然マッチできないな」と苦戦。「資本主義の厳しさを思い知りました」と語り、整形を決意したという。

ダイエットと整形によって、見事3代目J Soul Brothersの岩田剛典に激似のイケメンに変身。激変後の姿を見たスタジオからは「かっこよ！」「結構岩ちゃうんすよね！」と驚きの声が上がった。

整形後の生活の変化について問われると、「めちゃくちゃ『いいね』来ました」と効果を実感。しかし「いざすごいモテるようになって、いつでもできるようになったら、逆に遊ばなくなりました」と意外な展開も。

さらに、自身の整形ビフォーアフターのリールをInstagramで公開したところ「1000万再生ぐらいですごい海外でもバズった」と告白。まさやさんはボディメイクにも力を入れているため、同性愛の男性からの人気も高くなったようで「朝起きたら何十人も『Hey baby！You So Cute！』って通知来てました」「新宿二丁目でもひっぱりだこです」と、予想外の反響に驚いた様子も見せた。

最も興味深かったのは、整形後のマッチングアプリでの衝撃的な再会だ。「整形終わって垢抜けた後にアプリで知り合った女の子がいて、マッチングしてデートして。話が進んでいくにつれ共通点多いなと思ってたら、あっちも整形して変わってて。昔遊んだ子でした」と明かし、スタジオを驚かせていた。