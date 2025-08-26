¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢´Ú¹ñ¤Ë´ðÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤òµá¤á¤ë¡¡ºß´ÚÊÆ·³ºï¸º¤Ï¸ÀµÚÈò¤±¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤¬´ðÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢¸½ºß¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëºß´ÚÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤Î¾ùÅÏ¤ÈÂßÍ¿¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤Î¾ùÅÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤À¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÃÏ¤Î·úÀß¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö´ðÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âºß´ÚÊÆ·³¤ÎÃóÎ±ÈñÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÍ§Ã£¤À¤«¤é¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤òµá¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Îò²À»Íì¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤äÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£