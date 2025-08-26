ドル円１４７．７０近辺、ユーロドル１．１６２５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は147.70近辺、ユーロドルは1.1625近辺で推移している。ドル円は東京市場で下に往って来い。147.89レベルを高値、146.99レベルを安値とするレンジ。クック米ＦＲＢ理事をめぐって、トランプ大統領が解任に署名としたことが売りを誘ったが、その後クック理事が大統領権限に異議を申し立て、辞任を拒否すると買戻しが入った。



ユーロドルは1.1610-1.1660レンジで上に往って来い。基本的にドル円と同様の値動きで、ドル売りからドル買いに往来した。このあとの欧州市場では仏政局不安がユーロ売り圧力につながるのかどうかがポイントとなりそう。バイル首相は９月８日に内閣信任に関する投票を呼び掛けている。



USD/JPY 147.68 EUR/USD 1.1625

