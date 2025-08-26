【グラビア】表紙と巻頭は元乃木坂46、プロ雀士中田花奈さん「週刊FLASH 9月9日号」本日発売！
【週刊FLASH 9月9日号】 8月26日発売 価格：550円【中田花奈さん】
「週刊FLASH」9月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
光文社は「週刊FLASH 9月9日号」を8月26日に発売した。価格は550円。
表紙と巻頭カラーは元乃木坂46のメンバーでタレントや起業家、プロ雀士として多彩に活躍中の中田花奈さんが美しく艶っぽい姿を披露。
テレビ朝日系「グッド！モーニング」のお天気キャスターを務めた今井春花さん。アイドルグループ「＃よーよーよー」のメンバーとして約3年半活動し、今年5月に卒業した貝賀琴莉さん。白百合女子大学を卒業し、グラビアアイドルとして活動している新田妃奈さん。音楽プロジェクト「D4DJ」で声優を務め、DJやコスプレイヤーとしても活躍するつんこさん。「つばきファクトリー」の2代目リーダーで、2024年6月に卒業し、ソロ活動をスタートした新沼希空さんも刺激的なポーズで登場している。
中田花奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝【FLASHデジタル写真集 中田花奈 Bloom】
中田花奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝【今井春花さん】
今井春花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎coto【貝賀琴莉さん】
貝賀琴莉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也【FLASHデジタル写真集 貝賀琴莉 君の知らないワタシ】
貝賀琴莉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也【新田妃奈さん】
新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平【つんこさん】
つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫【FLASHデジタル写真集 つんこ 黒髪の誘惑】
つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫【FLASHデジタル写真集 つんこ かわいく、やわらかく】
つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫【FLASHデジタル写真集 つんこ 贅沢な時間】
つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫【新沼希空さん】
新沼希空(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明