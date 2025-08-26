元J１監督がJ３クラブのコーチに就任！「昇格に貢献できるように全力で取り組んでまいります」
J３の栃木SCは８月26日、樹森大介氏がコーチに就任したことを発表した。
樹森氏は埼玉県出身の48歳。現役時代は湘南や水戸などで活躍して、引退後は指導者の道に。前橋商業高や水戸のコーチなどを歴任し、今季は新潟のトップチームで監督を務め、６月に契約解除となっていた。
樹森新コーチは栃木Sの公式サイトを通じて、以下のとおりコメント。
「栃木SCファミリーの皆さま、このたび、トップチームのコーチに就任させていただくことになりました樹森大介です。栃木SCという素晴らしいクラブの一員になれたことを本当に嬉しく思っております。
シーズン途中からですが、クラブの目標達成のために小林監督を支え、選手たちをサポートし、J２昇格に貢献できるように全力で取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします」
栃木Sは現在、24節終了時点で勝点32の９位。中位に甘んじるが、直近３試合は３連勝と好調をキープ。次節は30日にホームで６位の奈良クラブを迎え撃つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
