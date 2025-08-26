◇MLB マリナーズ9-6パドレス(日本時間26日、T-モバイル・パーク)

パドレスの松井裕樹投手が2イニングをパーフェクトに抑えました。

前日25日の試合ではドジャース・大谷翔平選手にホームランを打たれていた松井投手。しかし2日続けての登板となったこの試合では快投を披露しました。

松井投手はパドレスが4点ビハインドの7回裏から登板。先頭打者をレフトフライ、次打者を初球で内野フライに打ち取ります。2アウトからはピッチャー返しの打球が松井投手へ向かいましたが、松井投手はこれをつかみピッチャーライナーに。この回はわずか9球で3者凡退に抑えました。

8回もマウンドに上がった松井投手は、1アウトを取り打順はトップに戻ってランディ・アロザレーナ選手との対戦。ここでフルカウントからスプリットを投じ、三振を奪いました。

さらに続くのはこの試合メジャー両リーグ通じて一番乗りの50号ホームランを放っている強打者、カル・ローリー選手。松井投手はスプリットで空振りを奪い2ストライクに追い込むと、最後もスプリットを投じてローリー選手をライトフライに打ち取りました。

2イニングを22球、被安打0、1奪三振、無失点と素晴らしい投球を見せた松井投手。直近7試合では防御率1.04と好投を続けています。