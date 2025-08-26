午後：債券サマリー 先物は３日続落、長期金利１．６２０％と１７年ぶり高水準 午後：債券サマリー 先物は３日続落、長期金利１．６２０％と１７年ぶり高水準

２６日の債券市場で、先物中心限月９月限は３日続落。トランプ米大統領がクック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事を解任する意向を示し、米長期金利に上昇圧力がかかったことが影響した。



トランプ氏は２５日（日本時間２６日午前）に自身のＳＮＳで、住宅ローン契約を巡る不正疑惑を理由にクックＦＲＢ理事を即時解任することを明らかにした。これを受けて後任に利下げを支持する人物を指名する可能性があるとの見方から時間外取引で米長期金利が低下すると円債も追随する動きとなったが、ほどなくして米長期金利が上昇に転じると円債にも売りが流入。ＦＲＢの独立性が懸念されたほか、利下げ観測の強まりからインフレ再燃のリスクが意識されたようだ。この日に財務省が実施した流動性供給入札（対象：残存期間１５．５年超３９年未満）の応札倍率は２．７４倍と前回（２．００倍）を上回ったが、発行予定額が前回から１０００億円少なかったことなどから好材料視されるまでには至らず。買い手掛かり材料に乏しいなか、債券先物はこの日の安値で取引を終えた。



先物９月限の終値は、前日比１４銭安の１３７円３６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．００５％高い１．６２０％と２００８年１０月以来およそ１７年ぶりの高水準で推移している。



