バールでフロントガラスを粉々に… 米原IC近くのコンビニ駐車場で車を取り囲み「窓開けろ。金を出せ」と脅したか 犯行グループの1人を逮捕 滋賀県警
滋賀県米原市のコンビニエンスストアの駐車場で今年６月、男性２人が乗った車を他の３人と共に取り囲み、「窓開けろ。金出せ」と脅した上、フロントガラスなどを破壊したなどとして、５０歳の男が逮捕されました。
県警は他の３人の行方も追っています。
滋賀県警が８月２５日、強盗致傷の疑いで逮捕したのは、住居不詳・無職の西野浩容疑者（５０）です。
県警によりますと、西野容疑者は今年６月１８日の朝、他の３人と共謀し、米原市の北陸自動車道米原ＩＣ近くにあるコンビニエンスストアの駐車場で、２０代男性２人が乗る乗用車を取り囲み、「窓開けろ。金を出せ」などと脅して現金を奪おうとした疑いがもたれています。
襲われた男性２人は、すぐに車を発進させて逃げたため、西野容疑者らが現金を奪うには至りませんでしたが、割れたガラスの破片で１人が軽傷を負ったということです。
防犯カメラ映像などから、４人組による犯行と判明。まず、西野容疑者の逮捕に至ったということです。
県警は西野容疑者の認否を明らかにしておらず、他の３人の行方も追っています。