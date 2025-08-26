TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が自身のSNSを更新。金髪×ピンクコーデの“天使ビジュアル”と、ダークトーンのお団子ヘア×ブラックドレスの“大人スタイル”を披露し、ファンを魅了している。

①金髪×ピンクコーデのモモ②お団子ヘア＆ブラックドレス③～⑥MOMO×Wonjungyo可憐な広告ビジュアル⑦Wonjungyoイベントでのモモ

■天使のようにかわいい！金髪ボブ×ピンクコーデでハッピーオーラ全開

ひとつ目の投稿は、MOMOがブランドミューズを務めるコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」の最新ビジュアル撮影のオフショット。

1枚目では、ピンクのワンピース姿で登場。金髪ボブにピンクのチークが映え、愛らしい魅力が際立つ。続く写真では、光沢あるピンクのガウン姿でソファに腰かけたり、メイク直しを受ける様子も。他にもプレゼントされたケーキを手に微笑む姿など、フェミニンで可憐な表情が次々と公開された。

ファンからは「まるで天使みたい」「かわいすぎる」と絶賛の声が寄せられている。

■女神級の美しさ！お団子ヘア×ブラックドレスでクラシカルに

もうひとつの投稿では、一転してシックでエレガントなスタイルに。これは、8月25日、表参道ヒルズで開催されたWonjungyoのイベントに登場した際のオフショット。赤みがかったダークトーン髪を頭頂部でまとめたシニヨンスタイルに、デコルテが映えるブラックドレスを合わせたクラシカルな装いを披露。シンプルなネックレスを添えた気品ある姿に、SNSでは「お団子ヘア似合う！」「女神です」「美人すぎる」と話題に。

さらに4・5枚目には、ブランドの監修を務める人気メイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨとの2ショットも公開されている。

連続して投稿された雰囲気の異なるモモのビジュアルに、「どっちも最高」「どんな髪型も似合う」「Wonjungyoビジュアルどれも最高で感謝」「美しすぎる」「どちらのメイクもかわいい、真似したい」など、称賛コメントが殺到している。

■写真＆動画：MOMO×Wonjungyo最新ビジュアル

■動画：まるで“リアルバービー”、イベントでのTWICEモモ