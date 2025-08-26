ソニーは、Cinema Lineカメラを対象としたオータムキャッシュバックキャンペーンを8月29日（金）から開催する。対象購入期間は10月14日（火）まで。

対象となるのはFX3/FX3A、FX30（ボディのみ/ハンドルユニット同梱モデル）。キャッシュバックバック額はいずれも3万円。

また対象レンズとの同時購入でキャッシュバック額がアップするキャンペーンも実施。応募できるのはレンズ1モデルにつき1回限りだが、期間内であれば何本でも応募できるとしている。

キャンペーン名

Cinema Line オータムキャッシュバックキャンペーン2025

対象購入期間

2025年8月29日（金）～10月14日（火）

応募期間

2025年8月29日（金）10時00分～10月28日（火）10時00分

対象製品

※キャッシュバックバック額はいずれも3万円

同時購入対象レンズ

2万円キャッシュバック

1万5,000円キャッシュバック

1万円キャッシュバック

8,000円キャッシュバック

同時購入対象レンズ（FX3限定）

FX3（ILME-FX3A/ILME-FX3） FX30（ILME-FX30B） FX30（ILME-FX30）FE 20-70mm F4 G FE 24-105mm F4 G OSSFE 50mm F1.2 GM FE 16-25mm F2.8 G FE 24-50mm F2.8 GFE 12-24mm F2.8 GM FE 14mm F1.8 GM FE 24mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM FE 50mm F1.4 GM FE 40mm F2.5 G E PZ 10-20mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E PZ 18-105mm F4 G OSSE 15mm F1.4 G E 11mm F1.8

※FX3（ILME-FX3A/ILME-FX3）購入者限定の同時購入対象レンズ

2万円キャッシュバック

FE 16-35mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II FE 70-200mm F2.8 GM OSS II