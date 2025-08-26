キャンペーン：ソニー、Cinema Lineカメラ対象のキャッシュバックキャンペーン レンズ同時購入で還元額がアップ
ソニーは、Cinema Lineカメラを対象としたオータムキャッシュバックキャンペーンを8月29日（金）から開催する。対象購入期間は10月14日（火）まで。
対象となるのはFX3/FX3A、FX30（ボディのみ/ハンドルユニット同梱モデル）。キャッシュバックバック額はいずれも3万円。
また対象レンズとの同時購入でキャッシュバック額がアップするキャンペーンも実施。応募できるのはレンズ1モデルにつき1回限りだが、期間内であれば何本でも応募できるとしている。
キャンペーン名
Cinema Line オータムキャッシュバックキャンペーン2025
対象購入期間
2025年8月29日（金）～10月14日（火）
応募期間
2025年8月29日（金）10時00分～10月28日（火）10時00分
対象製品
※キャッシュバックバック額はいずれも3万円FX3（ILME-FX3A/ILME-FX3） FX30（ILME-FX30B） FX30（ILME-FX30）
同時購入対象レンズ
2万円キャッシュバックFE 20-70mm F4 G FE 24-105mm F4 G OSS
1万5,000円キャッシュバックFE 50mm F1.2 GM FE 16-25mm F2.8 G FE 24-50mm F2.8 G
1万円キャッシュバックFE 12-24mm F2.8 GM FE 14mm F1.8 GM FE 24mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM FE 50mm F1.4 GM FE 40mm F2.5 G E PZ 10-20mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E PZ 18-105mm F4 G OSS
8,000円キャッシュバックE 15mm F1.4 G E 11mm F1.8
同時購入対象レンズ（FX3限定）
※FX3（ILME-FX3A/ILME-FX3）購入者限定の同時購入対象レンズ