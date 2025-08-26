BLACKPINK・ROSÉの美学を反映した初コレクション「PUMA x ROSÉ」発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BLACKPINKのROSE（ロゼ ※「E」は、アキュートアクセント付きが正式表記）が、グローバルブランドアンバサダーを務めるプーマより、ROSEの美学が反映されたコレクション「PUMA x ROSE」コレクションが、8月28日より発売されることが決定した（※プーマストア 原宿キャットストリートのみ、8月27日より先行発売）。

■「PUMA x ROSE」コレクションはモノクロームが基調

「PUMA x ROSE」コレクションは、ROSEの個性と美学を映し出すモノクロームを基調としたアイテムで構成。プーマのスポーツウェアの伝統と彼女自身の感性を融合させた特別なコレクションとなっている。

オーバーサイズのベーシックアイテムに、女性らしいディテールやテーラード要素を掛け合わせ、プーマのスポーツDNAを現代的に再解釈。コレクション全体には特別な「ROSIE（ロージー）」グラフィックが取り入れられ、ROSEならではの世界観が表現されている。

シューズは、ROSEのインスピレーションを反映したSPEEDCATが2モデル登場。「SPEEDCAT Ballet（スピードキャット バレエ）」はトゥシューズから着想を得たレースアップデザインを採用、「SPEEDCAT OG Premium（スピードキャット OG プレミアム）」にはアッパー全体を包み込むような特別仕様のレース構造が採用されている。

アパレルは、プーマのアイコニックなトラックスーツを再解釈し、伝統的なスタイルを現代的に表現。その他、ゆったりとしたスポーツウェアのフィット感を持つハーフジップジャケットやフルジップフーディー、背面にROSIEグラフィックを大胆に配したメッシュトップも登場する。さらに、遊び心あるアクセントとして、DUFFLE BAGやMICRO GRIP BAG などのアクセサリーもラインアップ。

■キャンペーンビジュアルは幻想的な仕上がりに

キャンペーン動画やキャンペーンビジュアルは、幻想的な仕上がりに。緑に囲まれた自然の中で撮影されたビジュアルは、ROSEが込めた“静かな反逆” “ありのままの表現” “日常の中の自信”といった想いを表現し、ノスタルジックで飾らないムードを醸し出している。都会的な演出ではなく自然の背景を選んだのは、ROSE自身の“等身大の姿”を象徴するためであり、彼女のクリエイティブな意図が色濃く反映された。

「PUMA x ROSE」コレクションは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売（※店舗により取扱商品が一部異なる。発売日、販売店舗は変更になる可能性あり）。ぜひチェックしよう。

