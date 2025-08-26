フリーアナウンサーの佐藤由季（37）が26日、自身のインスタグラムでで第1子出産を報告した。

「ご報告」とし「令和7年7月7日に第一子の男の子を

出産いたしました #777boy #七夕ボーイ」と報告。「本日、無事に生後50日を迎えられ、そして昨日、無事にお仕事にも 復帰することができましたので、このタイミングで報告させていただきました」と明かした。

「私にとって、#妊娠 #出産 #育児 と全てが初めてのことばかりで、喜びはもちろん、正直、悩むことや戸惑うことの方が多いですが、支えてくれる家族や友人、大好きなお仕事を続けられるように配慮して下さったお仕事関係の皆さまや所属事務所の皆さんに心から感謝しております」とつづった。

「息子は、よく泣き、よく飲み、表情やポーズ豊かに元気いっぱい」と佐藤アナ。「赤ちゃんとしてのお仕事を果たしてくれていますが、私はてんやわんやの毎日 改めて、世の中の子育てをしている皆さん、そして両親の凄さを実感しております！そろそろ、私が生まれた頃の体重4188gに 到達したかな！？このビッグベイビーを産んでくれた母のことも大尊敬です」と母への感謝もつづった。

「妊娠中からもしかしたら…とお気付きの方もいらっしゃったかもしれませんが、ご心配をおかけしたくなかったこと、いつも通りの私でいたかったこと、お仕事を続けたいことなどもあり、なかなかお伝えできず、ご報告が遅くなり申し訳ございませんでした」と報告が遅れたことを謝罪した。

「これからは、一児の母としても新たな目線で、また妊娠中や出産のことも振り返りながら、少しでもお役に立てるような発信ができたらと思っています！」とした。

「そしてありがたいことに、お仕事も今まで通りできるように家族が万全の体制を整えてくれていますので ドシドシご依頼もお待ちしております」と呼びかけた。

「働く女性としても、母としても、妻としても、成長できるよう精進いたしますので、引き続き応援していただけますと幸いです そして、子パンダも時々登場すると思いますので、一緒に見守っていただけると嬉しいです 今後とも、よろしくお願いいたします！！」と記した。

佐藤アナはBS日テレ コーポレートファイル ナビゲーター、日テレG+リポーター、bayfmリポーターなどで活躍。23年3月に結婚を報告していた。