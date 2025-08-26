【niko and ...の新作バッグ】が大人にドンピシャ！「トレンドに左右されない」「500mlボトルが入る」

秋へ向けてバッグを新調したいなら、【niko and ...（ニコアンド）】の新作をチェックして。注目したのは、公式オンラインストアで、「耐久性のある上質な牛革を使用」と紹介されている、「レザーバッグ」の数々。ハイブランドには手を出しにくいけど、長く使えそうな良いものにこだわりたい……。そんな大人世代にぴったりのバッグをご紹介します。

持つだけで格上げできる最旬ボストンバッグ

【niko and ...】「オリジナルレザー2WAYボストンバッグ」\13,000（税込）

横長フォルムでシャレ感のあるスタイルを楽しめるボストンバッグ。高級感のある本革素材と、付属のロゴ入りキーチャームが洗練された印象を与えます。公式オンラインストアによると、「500mlボトルや長財布、スマホ、ハンカチなどがすっきりと収納可能」とのことで、収納力も申し分なさそう。プラスワンでコーデを格上げできそうなバッグは、プライベートのお出かけ、通勤、オケージョンなど、幅広いシーンに活躍しそうです。

良いものを長く愛用したい大人へ

【niko and ...】「オリジナルレザーフラップポケットショルダーバッグ」\12,500（税込）

公式オンラインストアで、「トレンドに左右されないデザイン」と紹介されている、シンプルなショルダーバッグ。飽きずに、長く愛用できそうなカジュアルバッグを探している大人世代にぴったりのデザインです。本革を使用することで、カジュアルに寄り過ぎず、大人の品格を醸し出してくれそう。コンパクトフォルム & 両手があくので、ちょっとそこまでのお出かけや、旅行のサブバッグとしても重宝しそうです。

アクセサリー代わりに使える巾着バッグ

【niko and ...】「オリジナルレザー2WAY巾着バッグ」\7,000（税込）

上質な牛革と、ころんとした巾着フォルムの組み合わせが大人可愛いバッグ。アクセサリー感覚で使えるバッグは、物足りなさを感じるコーデにワンポイントで取り入れて、おしゃれ度アップを狙えるのが魅力です。内側に2つ、外側に1つのポケットが付いていて、小物を仕分けして収納できるのも嬉しいポイント。

肩掛け or 斜め掛けOK！ 収納力抜群のショルダーバッグ

【niko and ...】「オリジナルレザー2WAYショルダーバッグ」\14,000（税込）

荷物が多い大人世代におすすめしたいのは、こちらのバッグ。公式オンラインストアによると、「A4サイズの書類や13インチPC、500mlボトル、長財布などの大きめな荷物がすっきりと収納可能」とのこと。ショルダーベルトは長さ調節可能なので、肩掛けや斜め掛けなど、気分やファッションに合わせたスタイリングを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i