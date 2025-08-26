¡Ö3Æü´Ö¤º¤Ã¤È²¥¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡×Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¹ðÁÊ¤·¤¿¡É¤ÈÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Á¥ç¥ë¡¢ÈèÏ«´¶¡©
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤¬¡¢Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¥Ø¤ò¡È¹ðÁÊ¤·¤¿¡ÉÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ò¥Á¥ç¥ë¡¢SJ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¹ðÁÊ¡©
¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¤Ï¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤¢¤¤¤¦¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤ó¤À¡£¸ý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡Ä¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤³¤í¤ÇÃ¯¤«¤¬3Æü´Ö¡¢¤º¤Ã¤È²¶¤ò²¥¤Ã¤¿¡©Á´¿È¤¬²¥¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡Ä¡£¡ØSUPER SHOW¡Ù¡ÊSUPER JUNIOR¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ë¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸ø±é¤òÁ°¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¸«¼é¤ë¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤Î¡È¹ðÁÊÁûÆ°¡É¤Ï¡¢8·î23Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Öº£Æü¡¢¥É¥ó¥Ø¤¬¤Ç¤¿¤é¤á¸À¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤À¤í¡©¥¤¡¦¥É¥ó¥Ø¡¢²¶¤¬¤ªÁ°¤ò¹ðÁÊ¤¹¤ë¤¾¡£SUPER SHOW¡¢Á´À¤³¦¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¶¦¤Ë¡¢¹ðÁÊ¾õ¤Î²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹ðÁÊ¾õ¤Ë¤Ï¡¢¹ðÁÊ¿Í¡Ö¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¡×¡¢Èï¹ðÁÊ¿Í¡Ö¥¤¡¦¥É¥ó¥Ø¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹ðÁÊÂåÍý¿Í¡ÖË¡Î§»öÌ³½ê ±§ÃèÂç¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸Íó¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²áµî¤ËµÁ·»Äï¤Î´Ø·¸¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊª¤Î¹ðÁÊ¾õ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤À¡£°ÊÁ°¡¢¥É¥ó¥Ø¤¬¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤Î¶þ¿«Åª¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤¬¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤ò½Ð¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤¬¸½¼Â²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö2¿Í¤ÎÁêÀ¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡ÖSUPER JUNIOR¤é¤·¤¤Ìû²÷¤Ê¤¤¤¿¤º¤é¡×¤È³Ú¤·¤ó¤À¤¬¡¢°ìÉô¤«¤é¡Ö¹ðÁÊ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ú¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤ÏÍâ24Æü¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«²¶¤¬ËÜÅö¤Ë¥É¥ó¥Ø¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ª¥Ð¥«¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¡×¤È¼áÌÀ¡£¥É¥ó¤Ø¤â8·î25Æü¤Ë¡Ö¤è¤¯¤â¹ðÁÊ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ë¤Ê¡©·»¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¶¤ò¹ðÁÊ¤·¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï·»¤µ¤ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÇÈÌæ¤ÏÂç¤¤¯¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤¬¥É¥ó¥Ø¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸í²ò¤¹¤ë¿Í¤Þ¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤¬²þ¤á¤Æ¿´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡þ¥Ò¥Á¥ç¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¹¾¸¶Æ»½Ð¿È¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÌó3Ç¯´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤½¤ì¤«¤é8¥«·î¸å¤ËK-POP¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÈþ·Á´é¤È¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¡¢¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£2020Ç¯1·î¤ËTWICE¡¦¥â¥â¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢2021Ç¯7·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¡£