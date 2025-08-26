ペットカメラ見たら…「飼い主の留守中、くっついて歩く猫と犬」可愛さに悶絶
「お留守番カメラみたら飼い主がいない間も
猫と犬くっついて歩いててかわいい！」
こんなポストされたのは、飼い主の猫のレモンと犬のポテチ（@lemon0517ch）さん。
投稿された動画には、飼い主さんの留守中に仲良く寄り添って歩く猫さんと犬さんの姿が映っており、「可愛すぎる…」「癒された…」と多くの反響が寄せられています。
「猫派も犬派も落ちるやつやこれ」
「シンクロしてる…もはや双子」
「お留守番が得意なコンビすぎる」
「うちにもこのセットほしい」
こんな声が続出しました。お留守番していた猫さんのお名前はレモンちゃんで6歳。性格はツンデレな甘えんぼで、慎重で人見知りなところがあるといいます。
犬さんはポテチくんで2歳、とにかく明るくて天真爛漫。人も猫も犬も大好きな性格とのことです。ポストをされた猫のレモンと犬のポテチさんにお話を伺いました。
ーー留守の間に、くっついて歩く姿を初めて見たときは？
「かわいいな〜とうれしい気持ちです！」
ーーレモンちゃんとポテチくんはいつも仲良し？
「頭をごっつんこして挨拶したり、たまに追いかけっこしたり、仕草がシンクロしていたり…。猫と犬、種が違うのに見た目も動きも似ていて微笑ましいです」
ーーお留守番中の2匹の様子、他にも印象的だったのは？
「一緒にくっついて飼い主を待ってる時もあります」
ーーレモンちゃんとポテチくんの特に可愛いと感じる時は？
「たまにおててを繋いで見つめあっています」
猫のレモンと犬のポテチさんは「YouTubeでふたり（2匹）のかわいい姿を配信しているのでぜひ見にきてください！」と話してくれました。
まるで長年連れ添ったようなコンビ感を見せてくれるレモンちゃんとポテチくん。“犬と猫”という垣根を軽やかに超えて寄り添う姿に、たくさんの人が癒されました。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）