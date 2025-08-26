「今年初の梨の登場にウキウキが隠せないポメラニアンら」



【写真】梨、接近5秒前！ わくわく感に包まれる表情に注目

そんなコメントとともに、Xユーザーのたぬことぽきちさん（@tanunpo）が2枚の写真を投稿し話題になっています。そこには、にぎやかな日々をともに過ごす2匹のポメラニアン、「たぬこ」ちゃん（5歳・女の子）、「ぽきち」くん（2歳・男の子）の姿が。



そろってテーブルについたふたりの前には、瑞々しい梨が盛られたお皿が置かれています。そのおいしそうな梨にわくわくが止まらない様子のたぬこちゃんは、二足立ちになって前足をテーブルに置きじっと見つめています。一方、ぽきちくんはにこにこ笑顔に。飼い主さんが梨をひとつフォークで差し出した瞬間、ふたりはぐっと顔を寄せて目を輝かせました。



梨に胸を高鳴らせるたぬこちゃんとぽきちくんの様子に、多くの人が目を留め、3.3万件超の“いいね”が集まりました。このあと、ふたりは梨に舌鼓をうったのでしょうか。飼い主さんにお話を伺いました。



初物の梨に心躍る！ 姉弟の表情がたまらない

ーー撮影時の状況を教えてください。



「私の母が、たぬこの大好物の梨を剥いてくれました。たぬこは目を輝かせ、ぽきちは初めての梨でしたが、たぬこに釣られて美味しそうに眺めてました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「2匹ともウキウキ目がキラキラしていてかわいく、思わず写真を撮ってしまいました」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「おいしそうに、シャクシャクしながらゴックン！ もっともっとと催促しながら、夢中に食べてました。母と私、たぬこ、ぽきちと梨を堪能できて楽しかったです」



ーーたぬこちゃん、ぽきちくんの性格を教えてください。



「たぬこは、ひかえめであまえんぼ。とてもお利口さんです。ボール遊びが好きで、キャッチや鼻先で打ち返したり出来ます。ぽきちは、やんちゃで食いしん坊。自分イチバンで怖いものなし。表情豊かで見ていて飽きないです。犬見知りのたぬこで、ぽきちをお迎えした時はストレスで胃腸炎になったり現実逃避もしましたが、今は存在を認めたのか不器用ながらも楽しそうに遊んでいます。くっついて寝たりしたりもするのでかわいいです」



ふたりの必死でおいしそうに梨を見つめる姿に、多くの人が釘付けに。リプライには、悶絶する声が寄せられています。



「表情が最高すぎる」

「梨でテンション爆上げ！」

「梨に全集中！かわいすぎる」

「キラキラな表情。何ともかわいいです」

「かわいすぎる。表情がなんとも言えない」

「もう待てない！ って感じがひしひしと！ 舌が愛らしい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）