「国家公務員」vs「地方公務員」！ 同じ公務員でも「平均年収」の差はどれくらい？

国家公務員と地方公務員の年収差はどれくらい？

最初に、国家公務員と地方公務員の年収差を、令和6年のデータを基に見ていきましょう。



国家公務員の平均年収は約629万円

人事院の「令和6年国家公務員給与等実態調査報告書」によると、国家公務員（全俸給表）の平均給与月額は「41万4801円」でした。内訳は以下の通りです。



・俸給：33万6041円

・地域手当等：4万3679円

・俸給の特別調整額：1万1871円

・扶養手当：8736円

・住居手当：6988円

・その他：7486円

単純に12ヶ月で乗じると、497万7612円です。

また、内閣官房内閣人事局によると、令和6年の夏のボーナス平均支給額は、一般職国家公務員が「約65万9400円」でした。冬のボーナスは「約65万2800円」です。夏と冬のボーナスを合算すると、131万2200円です。月額給与とボーナスを合算すると、628万9812円となります。

なお、国家公務員のなかでも、内閣総理大臣や国務大臣、国会議員などの「特別職」にもボーナスは支給されます。以下は令和6年における主な特別職のボーナス例です。



夏のボーナス

・内閣総理大臣：約392万円（返納後額）

・国務大臣：約327万円（返納後額）

・国会議員：約319万円

冬のボーナス

・内閣総理大臣：約392万円（返納後額）

・国務大臣：約327万円（返納後額）

・国会議員：約319万円

地方公務員の平均年収は約669万円

総務省の「令和6年4月1日地方公務員給与実態調査結果」によると、地方公務員の平均給与月額は「41万6075円」です。内訳は以下の通りです（全職種）。



・平均給料月額：32万9702円

・生活給的手当：4万3892円

・職務給的手当：1万3527円

・超過労働的手当：2万7047円

・その他の手当：1907円

12ヶ月で乗じると、499万2900円です。

同じく総務省「令和6年地方公務員給与実態調査」によると、地方公務員の期末・勤勉手当の支給状況は、いくつかの自治体（都道府県別全職種）を例にすると、以下の通りです。



・北海道：168万2500円

・東京都：189万1700円

・愛知県：179万5100円

・大阪府：176万5900円

全体では、おおむね150万～189万円の範囲で支給されています。支給額が低いところは「150万6900円」、高いところは「189万1700円」でした。仮に、ボーナスを170万円とすると、月額給与との合算は669万2900円です。



国家公務員と地方公務員の年収差は？

ここまでの計算を見ると、国家公務員の年収は地方公務員の年収より下回っており、その差は40万円ほどあります。ただし、給与のみを比較すると、その差は1万5000円ほどしかありません。

両者の年収差は、ボーナスによるところが大きいですが、これは「地域手当」が関係していると言われています。物価が高い地域では、生活費の差をカバーするために地域手当が多めに支給されることが珍しくありません。そのため、地方公務員へのボーナス支給額が多くなると考えられます。



国家公務員と地方公務員の年収差は約40万円

国家公務員も地方公務員も、月額の基本給や手当が支給されるほか、ボーナスも支給されます。両者の年収差はおおむね40万円であり、地方公務員の方が高い傾向です。

ただし、国家公務員と地方公務員、それぞれの役職は多岐にわたるため、最終的な年収には個人差があります。また、地方公務員については地域差もあるため、どちらの公務員が年収が高いかは一概には言えません。



出典

人事院給与局 令和6年国家公務員給与等実態調査報告書 職員数、平均年齢、平均経験年数及び平均給与月額（2ページ）

内閣官房内閣人事局 令和6年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給

内閣官房内閣人事局 令和6年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給

総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査結果 第1 調査結果の概要 表―14 職種別平均給料月額及び諸手当月額（全地方公共団体）（50ページ）

e－Stat政府統計の総合窓口 総務省 令和6年地方公務員給与実態調査 令和6年地方公共団体別給与等の比較 （4）期末・勤勉手当の支給状況 都道府県

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー