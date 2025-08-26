【ちいかわバナナプリンケーキ】 9月1日 発売予定 価格： 853円（4個入り） 1,706円（8個入り） 販売店：東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ｓ、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前

グレープストーンの｢東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」とコラボレーションした「ちいかわバナナプリンケーキ」をリニューアルし9月1日に発売する。価格は853円より。

「ちいかわバナナプリンケーキ」は「ちいかわ」と「東京ばな奈」の初のコラボ商品。パッケージ、お菓子の絵柄、手提げが新デザインへとリニューアルされ装い新たに販売される。絵柄としては「くりまんじゅう」、「モモンガ」、「ラッコ」が新たに仲間入りし全6種で展開される形で、パッケージにはちいかわたちが描かれたイラストが用いられる。

8個入パッケージには「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで封入され、こちらも新デザインとなる。さらにリニューアルを記念して8月2日より9月9日までの期間中はオリジナル壁紙がプレゼントされる。

□壁紙の配信ページ

(C) nagano / chiikawa committee