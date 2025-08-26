¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÀ©µåÆñ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡¡ÉðÅÄ°ì¹À»á¡Ö¹²¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÉðÅÄ°ì¹À»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÉðÅÄ°ì¹À¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ©µå¤ËÀº¿ÀÌÌ¤Î±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï20Æü¤Ë»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢3²ó1/3¡¢60µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¤Ç2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï97.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.4¥¥í¡Ë¤Ç¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤è¤êÌó3.4¥¥í¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¸þ¤³¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¶ìÏ«¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¡¢¸½¾õ¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤·Îõ¤ÊÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÅê¤²¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Áá´ü¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë3»Íµå¤È²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤À©µåÌÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öµå¤ÎÂ®¤¤¿Í¤Û¤É¥Ü¡¼¥ë¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ë¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤¢¤È10¿ôÇ¯¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¹²¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¡×¤ÈÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£