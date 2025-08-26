イメチェン前のmomohaha （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/26】4人組グループYouTuber「午前0時のプリンセス」のmomohahaが25日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿に反響が寄せられている。

【写真】25歳人気YouTuber「似合うって言われてた真逆」イメチェン姿

◆momohaha、オン眉スタイルで大胆なイメチェン


momohahaは「みんなに前髪なしハイトーン似合うって言ってもらえて本当に嬉しかったんだけど、実は似合うって言われてた真逆にいっちゃいました」と前髪ありスタイルへの変化を報告。「オン眉やってみたくて思いつきで切りました」と衝動的にイメージチェンジしたことを明かした。

この投稿に、ファンからは「印象変わりすぎ」「オン眉めちゃくちゃ似合ってる」「思いつきで切るのすごい」「前髪ありも可愛い」「どっちも似合う」「イメチェン成功」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

