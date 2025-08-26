＝LOVE大谷映美里、オフショル×膝上ミニで美スタイル際立つ 私服ショットに「すべてが理想」「彼女感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が25日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブ人気メンバー、美脚際立つミニスカ姿
大谷は「まだまだ夏だねえ 一緒に1週間乗り越えようね〜」とつづり、写真を公開。ギンガムチェックのミニ丈オフショルダートップスにデニムのミニスカートを合わせた私服姿で、美しい肩のラインやウエスト、ほっそりとした脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「すべてが理想」「彼女感すごい」「オフショル似合ってる」「スタイル抜群」「デートしたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、美肌際立つ夏コーデを披露
