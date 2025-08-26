「シャッフルアイランド」羽柴なつみ、レアなミニスカスタイルで美脚のぞく「脚綺麗」「いつもと雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが25日、自身のInstagramを更新。珍しいスカートスタイルで美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女、レアなミニスカから大胆美脚披露
羽柴は「珍しくスカート履いた」とミニスカートスタイルの写真を公開。美しい脚をのぞかせつつ「蚊に刺されまくったのでもう履かない」とユーモラスに明かした。
この投稿に、ファンからは「新鮮」「脚綺麗」「レアなスタイル見れた」「スカート似合ってる！」「いつもと雰囲気変わる」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女、レアなミニスカから大胆美脚披露
◆羽柴なつみ、美脚披露
羽柴は「珍しくスカート履いた」とミニスカートスタイルの写真を公開。美しい脚をのぞかせつつ「蚊に刺されまくったのでもう履かない」とユーモラスに明かした。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】