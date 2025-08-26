GENERATIONS片寄涼太、消防団参加を呼びかけ「大切な人を守り合える」
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの片寄涼太が26日、都内で行われた消防団入団促進広報2025『この街でみんなと強くなろう！』に参加した。
【全身ショット】背が高い！消防団の衣装で登場した片寄涼太
この日は、消防団とのトークなどで知識を深めた。片寄は「消防団員というものを少しでも多くの方に知っていただきたいと思って、このような活動に参加させてもらっている。大切な人、近くにいる人を守り合える部分も感動しました。動画やイベントなどで触れて、体験してもらって関心を広げてもらえたら」と呼びかけていた。
身近では火災などが起きたことがないそうだが「学生のころ、消防訓練や講座に来てくれたのが消防団員の方だったんだな、と。こういったことをきっかけに知ることができた。自分たちの身近にあったんだ、自分たちの地域に根付いたことだったんだな、と改めて大人になって学ぶいい機会になったと思います」と感謝していた。
総務省消防庁では、地域防災力の中核として重要な役割を果たしている消防団への入団を促進するための広報活動に注力し、2025年もさらなる普及啓発を推し進めるべく今回のイベントを実施。今年度の消防団入団促進サポーターの片寄涼太（GENERATIONS）、山之内すずに加え、昨年も入団サポーターを務めたお笑いコンビ・見取り図、元消防士という経歴を持つ青木マッチョ（かけおち）が登壇し、プロジェクト成功に向けた意気込みを語った。
【全身ショット】背が高い！消防団の衣装で登場した片寄涼太
この日は、消防団とのトークなどで知識を深めた。片寄は「消防団員というものを少しでも多くの方に知っていただきたいと思って、このような活動に参加させてもらっている。大切な人、近くにいる人を守り合える部分も感動しました。動画やイベントなどで触れて、体験してもらって関心を広げてもらえたら」と呼びかけていた。
総務省消防庁では、地域防災力の中核として重要な役割を果たしている消防団への入団を促進するための広報活動に注力し、2025年もさらなる普及啓発を推し進めるべく今回のイベントを実施。今年度の消防団入団促進サポーターの片寄涼太（GENERATIONS）、山之内すずに加え、昨年も入団サポーターを務めたお笑いコンビ・見取り図、元消防士という経歴を持つ青木マッチョ（かけおち）が登壇し、プロジェクト成功に向けた意気込みを語った。