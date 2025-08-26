小倉優子、手作りバナナシフォンケーキ公開「色々と試すのが楽しいです」
【モデルプレス＝2025/08/26】タレントの小倉優子が8月25日、自身のInstagramを更新。手作りのシフォンケーキを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】小倉優子「焼き色が綺麗」と話題の手作りお菓子
小倉は「バナナのシフォンケーキをまた焼きました」とし、焼き上がったシフォンケーキや、一口サイズにカットした様子を公開。「今回は、カロリーや糖質を減らせる甘味料のパルスイートを使ってみました！」と説明し、「色々と試すのが楽しいです」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手で羨ましい」「シフォンケーキの焼き色が綺麗」「健康的で素敵」「色々と試すの楽しいね」「美味しそうで食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆小倉優子、ヘルシーなシフォンケーキを披露
