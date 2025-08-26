北海道で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「流星の滝・銀河の滝」、では1位は？【2025年調査】
涼を感じる夏の風物詩、滝。マイナスイオンに包まれて、自然の中でひと息つきませんか？
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「夏に行きたい滝（北海道・東北地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「北海道で夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ダイナミックで豪快かつ、夫婦滝と呼ばれるものは珍しいから」（20代女性／宮城県）、「TikTokで人気が出ているから」（20代女性／兵庫県）、「これらの滝は、大雪山層雲峡の断崖絶壁を流れ落ちる二つの名瀑布で、『日本の滝百選』にも選ばれています。力強い流れの『流星の滝』と繊細で優美な『銀河の滝』を、同時に楽しめる贅沢なスポットです。滝の周囲には豊かな自然が広がり、清涼感あふれる夏のひとときが楽しめる最高の場所ですよ」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「水が滝つぼに流れ落ちるとコバルトブルーに変わると聞いて、とても魅力的に感じたから」（20代女性／千葉県）、「地下水が崖の間から直接流れ出す珍しいタイプの滝だから」（50代女性／富山県）、「美しい青い水が滝壺に流れ込む様子が印象的で、夏の青空とのコントラストも楽しめるためです。周囲に自然が豊かで、涼しさを感じながら散策できるのも魅力です。観光地としてもアクセスが良く、写真映えするスポットであることから、夏に訪れたいと思いました」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：流星の滝・銀河の滝／43票上川町・層雲峡を代表する名所「流星の滝・銀河の滝」は、2本の滝が岩肌を流れ落ちる圧巻の風景です。力強く落ちる「流星の滝」と繊細に流れる「銀河の滝」の対比が美しく、夏には新緑に包まれた渓谷がさらに清涼感を演出。遊歩道を散策すれば滝の音と森林の香りに包まれ、涼やかな時間を過ごせます。観光客にも人気のスポットで、滝好きにはたまらない絶好の癒やし空間です。
1位：白ひげの滝／60票美瑛町・白金温泉近くにある「白ひげの滝」は、岩の隙間から湧き出す地下水がまるで雪どけのひげのように白く輝く珍しい「潜流瀑（せんりゅうばく）」。美瑛川の澄んだブルーとの対比が圧巻で、青い池と同じく「美しい北海道の象徴」として人気です。冷たい空気と水の香りが漂う落ち着いた場所で、夏の暑さから解放されます。青い流れを背に写真を撮れば、その幻想的な雰囲気に心が癒されること間違いありません。観光の途中に立ち寄れば、自然の静けさを存分に味わえるオアシスです。
