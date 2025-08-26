東京で味わえる最後の赤福氷♡三重テラスで9月限定実演販売

伊勢の夏の風物詩「赤福氷」が、東京・日本橋の三重テラスにて9月21日(日)から23日(火・祝)の3日間限定で実演販売されます。抹茶蜜とふわふわ氷が織りなすやさしい甘さに、心も涼やかに♡今年東京で楽しめるのはこの機会が最後。さらに、定番の「赤福餅（12個入）」も数量限定で登場。伊勢の味を東京で堪能できる特別な機会をお見逃しなく。

三重テラスで叶う「赤福氷」の特別体験

「赤福氷」は、1961年に誕生した夏の涼菓。抹茶蜜は氷専用に調合され、香り高くすっきりとした後味に仕上げられています。

氷の中には、なめらかな餡と柔らかさを保つお餅が別々に入っており、口に含むと絶妙なハーモニーが広がります。東京での販売は三重テラス12周年を記念した特別企画。

前売券制（30分刻みの時間指定券）なので、事前チェックをお忘れなく。

お土産にもぴったりな「赤福餅」

会場では、赤福の代名詞ともいえる「赤福餅（12個入）」も数量限定で販売。なめらかなこし餡をやわらかな餅で包んだ逸品は、ご自宅用はもちろん、贈り物にも喜ばれる一品です。

各日なくなり次第終了のため、早めの来場がおすすめです。伊勢へ行かずとも、東京で手に入るのはこの機会だけ。

東京で楽しむ、伊勢の味わい♡

三重テラスで9月21日から23日まで実演販売される「赤福氷」と数量限定の「赤福餅」。東京で伊勢の夏を感じられる貴重なチャンスです。

前売券制でのご案内となるため、三重テラス公式サイトから事前にチェックしておくのがおすすめ♪

夏の余韻を感じながら、大切な人と一緒に特別な甘味時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。