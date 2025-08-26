¡Ö¤¨¤Ã!?BoA¡©¡×¸µÁÄK-POP½÷²¦¤Îà·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤À¡×
àÂçÃÀá¸ª¸«¤»¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎBoA¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á¯ÌÀ¥«¥é¡¼¤ÎÂç¤¤Ê²Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¡£¤µ¤é¤Ë¿§ÇòÈ©¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥É¥¦¤È¥ê¥Ã¥×¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤À¡×¡Ö¤¨¤Ã!?BoA¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëBoA¤Ï¡¢1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡£2001Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLISTEN TO MY HEART¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È½éÅÐ¾ìÂè1°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï½÷Í¥¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ä¹â»ëÄ°Î¨¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î¿³ºº°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£