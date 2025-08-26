斉藤由貴（58）、倉科カナ（37）らを輩出した「ミスマガジン2025」が26日、都内で発表され、兵庫県出身の永岡ゆきね（16）がグランプリに輝いた。

受賞により、賞金100万円、ヤングマガジン表紙出演、ソロ写真集と3つの特典を獲得。「写真集を出すという目標をかなえられた。グラビア界を盛り上げていきたい」と意気込み、賞金については「家族みんな温泉が大好きなので、兵庫県にある有名な温泉地に行きたい」とあどけない笑顔で語った。

憧れの女優は今田美桜（28）だといい「今田美桜さんを見ると目が奪われる。私もそういう存になりたい」と意気込んだ。演じてみたい役を問われると「朝ドラのヒロイン、青春ドラマのヒロイン、特撮モノのヒロイン」と展望を描いた。「たくさんの応援が力になった」と振り返り「応援マネジャーになって、頑張っている人を応援する立場になりたい」と多方面での活躍を誓った。

趣味はお菓子作り。「ケーキを作って、一緒に写真を撮って、家族全員でお祝いしたい」と笑顔で話した。

また、イベントには昨年のグランプリ葉月くれあ（21）らも登壇。ソロ写真集「clarus」（講談社）が、あす27日に発売されることを受け「昨年グランプリを獲得してからの夢だった。身体作りやポージングを頑張ったので、たくさんの皆さまに届きますように！」とアピールした。