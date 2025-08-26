泉房穂参院議員（62）が26日、文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演し、国政復帰の目的について語った。

7月の参院選に兵庫選挙区（改選数3）から無所属で立候補し、全選挙区トップの82万票以上を獲得して当選。衆院議員を務めていた05年以来の国政返り咲きを果たした。

生まれ故郷の兵庫県明石市長を経ての国政復帰。その目的を問われると、「国民の生活を救うことです。苦しい国民の生活を助けることです。すぐできることです」と簡潔に答えた。さらに「簡単です。減税やりゃいいし、保険料の上乗せを止めたらいいし、ちゃんとやればいい。決めた瞬間できる話なので」と、スピーディーな対策を訴えた。「消費税20％のイギリスより、消費税10％の日本の国民の方が負担が重たいんですよ」と、データを持ち出して疑問を呈した。

一般会計税収が5年連続で過去最多を更新する中、国民負担率はほぼ5割と、厳しい生活を強いられている。泉氏は「国民負担率が5割近いんですよ？国民は十分、負担しているんです。お金がないわけはないんです。お金の使い道を、国民のために使える道を変えたらいいんです」と訴えた。

ところが、それを実行するはずの政治家が、官僚に完全にコントロールされてしまっているのが現状だという。「それが政治家の仕事のはずなのに、政治家が仕事をせずに官僚たちの言うがままに従っているからおかしい。官僚というのは、方針転換しませんから。彼らはこれまでやってきた前例を積み重ねて、その延長線上でしか動けない方々だから。政治家がちゃんと方針転換（をするべき）かな」と主張していた。