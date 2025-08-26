“心のバリアフリー”を推進！障がいのある作家によるアート展「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」が仙台で開催中
2025年8月1日から9月30日(火)まで、宮城・仙台にある「三井ガーデンホテル仙台」にて、無料で楽しめるアート展「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」が開催中。
【写真】全館リニューアルしたばかりの「三井ガーデンホテル仙台」
期間中は、障がいのある作家24名によって制作されたアート作品を館内に展示。販売も行われている。同展は全国各地を巡回しているが、今回の会場となる三井ガーデンホテル仙台は2025年6月に全館リニューアルオープンしたばかりで、リニューアル後初のアート展開催となる。
「三井ガーデンホテルズ」「ザ セレスティンホテルズ」「sequence」の3ブランドを展開する三井不動産ホテルマネジメントは、障がいのある人が制作したアート作品をホテル館内にて展示・販売をする取り組みを、2021年より実施。誰もが気軽にアートに触れ、“心のバリアフリー”が進むことを目的として、「三井ガーデンホテル銀座プレミア」での第1回開催以来、全国各地で行っている。
次なる創作活動に活かしてもらえるよう、展示作品の売上金がすべて作者に支払われるのも同展の特徴。これまでの累計実施回数は16回にわたる。
今回出展している作家の一人が、宮城県出身アーティストの渡邊直貴さん。トワル(仮縫い生地)に絵を描く経験をきっかけに、小さな四角などで美しい建物をイメージした、緻密でカラフルな模様を描いている。今回は「ホテル」をテーマに、原色を使った絵が展示されている。
ほかにも、作家がこだわり抜いて制作したユニークな作品がたっぷり鑑賞できるので、仙台に訪れた際は、心がふっと軽くなる“笑顔のアート”を楽しんでみてはいかがだろうか。
※イベント内容は状況により予告なく変更となる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
