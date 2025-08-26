◆米大リーグ ドジャース７―０レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

世界的人気を誇る韓国の「ＢＴＳ」メンバーのＶがドジャースを席巻した。

２５日（日本時間２６日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―レッズ戦でファーストピッチを務めたＶ。背番号はＢＴＳのメンバー数でグループにとっても意味深い「７」。入隊前にメンバー全員が「７」のタトゥーを入れたことも有名だ。山本由伸投手を捕手として座らせ、大歓声の中、見事なノーバウンド投球を披露した。

始球式前にはダッグアウトに現れ、大谷翔平投手とハグしたり、グラスノー投手にボールの握り方を教わったりとド軍ナインらと親交をあたためた。

試合は７―０でドジャースが勝利。球団は試合終了後に公式インスタグラムを更新。「ｍＶｐ」と記し、この日のＶのショットを大放出した。

ネット上では「得点まで『７』だなんて！」「Ｖパワー」「７マジック」「こんなの何度見てもいいでしょ」「テテ、めっちゃ球早いじゃん！」「わーんなんか泣けた」「テヒョンが勝利を運んできてくれたね」などとファンは盛り上がっていた。