¡ÖÌÔ½ë¡×¤¬²Æ¤Î²È·×¤òÄ¾·â¡ªÅìµþ¤Ç·îÊ¿¶Ñ3512±ßÁý¡¡¡ÈÌÔ½ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¡É¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡©¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Ï¡Ö²È·×¡×¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7¡Á8·î¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡¡Ìó772²¯±ßÁý²Ã
8·î27Æü¤ËÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬¡Ö²Æ¤ÎÅìµþ¤Î²È·×¾ÃÈñ»Ù½Ð¡×¤Î»î»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢
7·î¡Á8·î¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÌó772²¯2300Ëü±ßÁý²Ã¡£
À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢·îÊ¿¶Ñ¤Ç3512±ßÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¿©ÎÁÉÊ¡Ù¤ÏÌó192²¯±ß¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
¢§³°¿©¡ÊµÊÃãÂå¤Ê¤É¡Ë¡¦¡¦¡¦Ìó86²¯±ß¡ÚÁý¡Û
¢§°ûÎÁ¡ÊÃãÎà¡¦Ãº»À°ûÎÁ¡¦¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¡Ë¡¦¡¦¡¦Ìó71²¯±ß¡ÚÁý¡Û
¢§²Û»ÒÎà¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¡Ë¡¦¡¦¡¦Ìó51²¯±ß¡ÚÁý¡Û
¢§µû²ðÎà¡ÊÀ¸Á¯µû²ð¤Ê¤É¡Ë¡¦¡¦¡¦Ìó52²¯±ß¡Ú¸º¡Û
ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê³°½Ð»þ¤ÎµÊÃãÂå¤ä¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý¡¢²Ð¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Íý¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µû²ðÎà¤Î¾ÃÈñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸÷Ç®¡¦¿åÆ»¡Ù¤ÏÌó67²¯±ß¤Î¸º¾¯¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ç¸÷Ç®Èñ¤Ï¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¸º¾¯¤Ç¥¬¥¹Âå¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÈïÉþ¡¦ÍúÊª¡Ù¤â½ë¤µ¤Ë¤è¤ë³°½Ðµ¡²ñ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó32²¯±ß¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡¹â¶¶¥æ¥¦¡§
³Î¤«¤Ë¿·¤·¤¤Éþ¤òÇã¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤¦¤»´À¤«¤¯¤·¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ÈÆü¡¹»È¤Ã¤Æ¤ëÉþ¤òÃå¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡´Øº¬ËãÎ¤¡§
½ë¤¤¤«¤éµÊÃãÅ¹¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´ó¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÎÃ¤ß¤¬¤Æ¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë´ó¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÇã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Âå¤Ê¤É¡¢Ã±²Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë²È·×¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡©
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î²ÃÃ«·¾°ì»á¤Ï¡¼
¡Öº£Ç¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½ë¤¤²Æ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¡ÈÌÔ½ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¡É¤ÏÂ³¤¯¡£
º£¸å¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬¤¤¤«¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£Çä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Î¸«¶Ë¤á¤Ê¤É¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤Ç¤¤ì¤Ð´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
