MLB公式サイトが日本時間26日、最新のシーズンMVPランキングを発表。ナ・リーグは大谷翔平選手が依然として1位をキープしており、全37票のうち1位票で34票を獲得と圧倒的な支持を誇っています。

大谷選手は昨季、自身2年連続3度目、そして2年連続満票でのMVPを獲得。8月は1試合を除いて全試合で出塁し8月打率.329、本塁打は7月の5連発に続き、4連発を記録しています。投手としてもローテーションの一員を担い活躍しました。

打者成績は45本塁打はリーグトップタイ、長打率.615、OPS1.004はリーグ首位に立っており、さらに122得点はメジャートップの成績となっています。

MLB公式は大谷選手の二刀流を「価値あるものの定義となっている」と評価。今後も成績を維持し、二刀流としてさらに活躍できるか期待がかかります。

また2位以降は先月の発表から順位変動が生まれ、フィリーズのカイル・シュワバー選手が前回の4位から2位に上昇。本塁打数は大谷選手と並ぶ45本をマークしています。

▽ナ・リーグMVPランキング1位 大谷翔平(ドジャース)2位 カイル・シュワバー(フィリーズ)3位 ピート・クロウ＝アームストロング(カブス)4位 トレー・ターナー(フィリーズ)5位 ポール・スキーンズ(パイレーツ)