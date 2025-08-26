「控えめに言って良作」新社会人の不安や心の揺れを描いた漫画に「そういう感覚、すごく覚えがある」と共感の声!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「月刊アフタヌーン」の四季賞で佳作を受賞し、新人漫画家として商業誌で読切を描いているふみん(@huuuminging)さんは、人間が抱えている繊細な感情や内面を表現する描写を得意としている。
今回紹介する「春の行方」は、2023年4月にpixiv月例賞の優秀賞を受賞した作品で、物語は春の通勤電車のワンシーンから始まる。新入社員らしき若者たちも乗り込んでいる春の電車は、いつもより少し混んでいて、さまざまな感情を抱えた人たちで揺れていた。本作について作者のふみんさんに話を伺ってみた。
作者ふみんさんが描く短編作品「春の行方」は、その名の通り「春」という季節に焦点を当てた一作だ。ふみんさんは春について、「気候も暖かくなって新しい生活がはじまり、希望にも溢れているのにどこか物悲しい季節…」と語る。本作は、「いつの間にか気づいたら、春は消えて初夏になっている。その刹那を記録しておきたくて」という想いから生まれたという。
本作は決して大きな事件や劇的な展開が描かれるわけではない。しかし、日常の中で淡々と流れていく時間や、そのなかで揺れ動く感情が丁寧にすくい上げられている。読者からは、「この解決も悪化もしないで、ただただ続いていく感じリアルよな…」「そういう感覚、すごく覚えがあります(現在27歳)」といった声が寄せられており、多くの人が自身の経験と重ね合わせ共感を寄せている。
また、ふみんさんは「現実では劇的にドラマのような出来事が起こらなくても、日常は否応なく流れていく、感情も同じようにぼやぼやしていって日常の中に溶けてしまう。何もかもが押し流されていく。そういう日常を積み重ねていくうちに“自分の内なる嵐”に翻弄されない大人になっていくのかな」と本作に込めた想いについて語ってくれた。
本作は、短編でありながらも読む人の心に静かな余韻を残す。春を思い出すきっかけとしても、また過ぎ去る季節を惜しむ気持ちを抱きながら読むにもふさわしい作品だ。
取材協力：ふみん(@huuuminging)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。