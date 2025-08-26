“夢のデビュー弾”を挙げた16歳FWをファン・ダイクが称賛「終了間際でも冷静だった」
リバプールのDFフィルヒル・ファン・ダイクが劇的な決勝ゴールを挙げた16歳FWリオ・ングモハを称えた。アメリカ『ESPN』が伝えている。
アカデミー育ちのングモハは、25日に敵地で行われたプレミアリーグ第2節ニューカッスル戦(○3-2)で2-2の後半アディショナルタイム6分に途中出場。リーグ戦デビューを果たすと、4分後にFWモハメド・サラーのパスに右足で合わせ、トップチーム初得点となる決勝弾を奪った。
ファン・ダイクは「彼にとって夢のようなデビューだったね。完璧なテクニックだった。終了間際でも冷静さを保ち、正しい解決策を見つけようとし、それができた」と称賛。「リオ(・ングモハ)のことをとても嬉しく思う」と喜んだ。
また、重要な局面でングモハを投入したアルネ・スロット監督も「16歳であれだけのゴールを決めるのは素晴らしい。彼には大きなチャンスがあり、それをしっかり決めた。あの年齢にしては珍しく、シュートに力強さがあった。自信にあふれており、決して偶然のゴールではない。年齢からは考えられない非常に優れたフィニッシャーだ」と絶賛した。
