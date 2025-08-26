チェック柄の『ワラビー』が個性的でおしゃれ。「クラークス オリジナルズ」の新作は秋冬大活躍の予感！
Clarks Originals（クラークス オリジナルズ）から、ロンドンを拠点に活躍するデザイナー、ニコラス・デイリー氏とのコラボモデルが登場。
ブランドのアイコンである「Wallabee（ワラビー）」が、かわいらしいチェック柄になり、飾りもついた豪華な一足になってお目見えします。
8月29日（金）より、クラークス オリジナルズのストア、公式オンラインストアおよび、一部取扱店舗にて販売が始まるので、ぜひチェックしてみて。
クラークス オリジナルズの「ワラビー」にコラボモデルが登場
今回のコラボは、クラークスの創業200周年をお祝いする特別企画の一環として誕生。
タータンチェックをベースに、お花の飾りやシューレースがポイントになった「ワラビー」が登場します。
「ワラビー」は比較的シンプルなデザインが多いので、柄物がラインナップするのはうれしいですよね。
足元に華やかさを添えてくれる一足に注目です！
チェック柄が秋冬にぴったり
コラボモデル「Clarks Originals x Nicholas Daley」（税込3万3000円）は、ブルーとレッドのタータンパッチワークを取り入れた、新しいワラビー。
プレミアムスエード・ワックスレザー・ヘアリースエードの素材を組み合わせ、足の甲と爪先を覆う“ヴァンプ”という部分とかかとには、レザーステッチがほどこされています。
さらに、フラワーのストラップや、赤いタータン生地のシューレースがアクセントに。
定番のシルエットに、現代的な個性がプラスされていますよ。
ひねりを加えた、Tストラップデザインのワラビーもチェック
クラークス オリジナルズではほかにも、ワラビーにプレッピーなTバーストラップを組み合わせた「Wallabee T-bar（ワラビーTバー）」（税込2万6400円〜）が販売中。
柔らかいスエードのアッパーと、クッション性の高いクレープソールはそのままに、バックルが付いたTバーのディテールがクラシックな印象を添えます。
通気性のよいスエード素材なので、夏でも快適に履けるのがうれしいポイント◎
華やかな一足にテンションも上がりそう
クラークス オリジナルズとニコラス・デイリー氏のコラボモデルは、素材や柄、深みのある色が、秋冬のファッションに大活躍すること間違いなし。
アクセントになっている、フラワーのストラップや赤タータンのシューレースもかわいく、履いているだけで気持ちを上げてくれる予感…！
販売中の「ワラビーTバー」には、ベージュのほかにブラックやアニマルプリント柄があり、こちらも秋先まで長く履けそうです。
「クラークス」公式オンラインストア
https://www.clarks.co.jp/
参照元：
Clarks Originals x Nicholas Daley クラークスジャパン株式会社 プレスリリース
Wallabee T-bar クラークスジャパン株式会社 プレスリリース
