『ミスマガジン2025』“兵庫の16歳”永岡ゆきねがGP「いつかは朝ドラ主演に」
名門ミスコンの『ミスマガジン2025』受賞者の発表会見が26日、都内で行われ、兵庫出身の永岡ゆきね（ながおか・ゆきね／16）がグランプリに輝いた。
【集合ショット】華やか！白のドレスで登場したミスマガジン2025受賞者たち
同コンテストは1982年から始まり、雑誌業界で最も歴史のあるミスコン。初期には俳優の斉藤由貴や細川ふみえなど、以降も中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出してきた。2011年から休止していたが、2018年に復活。以降も沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈ら、各賞受賞者が、グラビアをはじめ、ドラマ、演劇、CMなどで活躍をみせている。
報道陣の取材に対応した永岡は「うれしくてビックリしました。タスキとトロフィーをいただいてグランプリになった実感が湧いてきました。応援してくれたファンの皆さんにご報告できて、すごくうれしいです」と満面の笑み。憧れの存在として「今田美桜さん」を挙げ、「いろいろなことに挑戦して、“いつかは朝ドラの主演女優になる”という夢をかなえられるように突き進んでいきたい」と言葉に力を込めていた。
グランプリのほかに各賞が発表され、『ミスヤングマガジン』に晴こころ（はる・こころ）、『ミス週刊少年マガジン』に江下晏梨（えした・あんり）、読者特別賞に冨永実里（とみなが・みさと）、審査員特別賞に太田しずく（おおた・しずく）、まるやそらが選出された。
会見にはそのほか、『ミスマガジン2024』受賞者の葉月くれあ（グランプリ）、山本杏（ミスヤングマガジン）、花城奈央（ミス週刊少年マガジン）、 尾茂井奏良（読者特別賞）、大西陽羽（審査員特別賞）、古田彩仁（審査員特別賞）も応援に駆けつけた。
