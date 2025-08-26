元モー娘。紺野あさ美、夫・杉浦投手＆4人の子どもたちと親子6ショットで“夏の思い出”報告「パパ、シーズン中唯一の連休で…」
プロ野球・日本ハムの杉浦稔大投手（33）の妻で、元モーニング娘。のメンバーでタレントの紺野あさ美（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。夫の杉浦投手と4人の子どもたちとの家族旅行ショットを公開した。
【写真】「リンクコーデ可愛かったです」夫・杉浦投手＆子どもたちと家族旅行ショットを披露した紺野あさ美
投稿では、「夏の思い出」と書き出し、「北海道はもう夏休み明けました！長女は早め早めに宿題やってたけど長男はぽけっとしてたみたいで『これもあったの？』が発覚 昨日は親も宿題スイッチを入れるのに必死だった、、」と家族の日常をつづりつつ、「夏が終わる前にいろいろ今年の夏の記録！」とコメント。続けて「パパ、シーズン中唯一の連休で家族で1泊2日ルスツに行ってきました！」と報告した。
公開された写真には、紺野と杉浦投手、そして4人の子どもたちがそろった親子6ショットや、宿泊先のホテル前での記念写真、遊園地のショー「ダニエルバンド」を観覧する様子、ゴンドラに乗車した写真などが収められている。
「遊園地併設で2日間子供たちも、大人も楽しんできました」と充実した時間を振り返り、「ダニエルバンドのちょっとレトロな雰囲気とかもほっこりしました」と思い出をつづった。
コメント欄には「本当にほっこりする明るくて素敵なファミリーですね」「リンクコーデ可愛かったです」「おぉ〜1番下のお子さん大きくなってる みなさん元気そうでなによりです」「良い想い出になってよかったですね」など、温かなメッセージが多数寄せられている。
紺野と杉浦投手は2017年1月に結婚。同年9月に第1子となる女児、19年2月に第2子となる男児、21年8月に第3子となる男児、24年8月に第4子となる女児の誕生を報告している。
