「ドジャース７−０レッズ」（２５日、ロサンゼルス）

ドジャースが公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「ｍＶｐ」と記して、ワールドシリーズのトロフィーを前にするＢＴＳのＶ（ブイ）の写真を投稿した。

Ｖはこの日、試合前の始球式に登場。山本由伸投手を捕手役に左腕からノーバウンドの速球を投じ、山本と熱くハグした。

Ｖはこの日、ドジャースの試合前練習時からグラウンドに登場。大谷翔平投手とベンチで笑顔の握手＆ハグの後、並んで記念撮影した。その後は韓国系アメリカ人のエドマンと交流し、グラスノーには球の握りを指導された。

この日のスタンドにはＢＴＳのグループカラー・紫色のグッズや、Ｖのうちわを手にした多くのＡＲＭＹ（ＢＴＳファンの総称）が訪れた。試合前のグラウンドでの投球練習時から１球投げるたびに黄色い歓声が飛び交い、本番での快投後は興奮のボルテージが最高潮に。スタジアムはさながらコンサート会場のようだった。

Ｖはその後もスタンドで試合を観戦。大谷が打席に入る際は拍手を贈るなど、場内の大型ビジョンに姿が映るたびに、大歓声がわき起こった。

ドジャースの投稿にはフォロワーから「彼は外野を守れるの？それとも投手？」「確実に打てるって知ってる♥」「愛するｍＶｐ！！！忘れられない壮大な瞬間をありがとう、ドジャース」「エースＶがマウンドに」などとコメントが寄せられた。