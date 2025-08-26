名古屋土産の定番として絶大な人気を誇るひよこ型スイーツ「ぴよりん」。その公式サイトが「いじらしいほど、やわかわ」な世界観をより直感で感じられるよう、2025年9月2日(火)に全面リニューアルオープンします。ファン待望の新コンテンツが満載で、ぴよりんの魅力をさらに深く知ることができるサイトになりそうです。

【参考】

「ぴよりん」はどこまで振動に耐えられるのか 日立製作所研究開発グループがガチ調査「想像していたよりも横揺れに強い」（※2024年9月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12975390.html

ファン必見！初公開の「誕生秘話」

今回のリニューアルで最も注目したいのが、初公開となる「ぴよりん誕生秘話」を紹介する特設ページです。

2011年の発売以来、多くの人に愛されてきたぴよりん。その開発の背景には、「名古屋らしさをスイーツで表現しながら、これまでにない『かわいい・食べておいしい』体験を届けたい」という熱い想いがありました。これまで語られなかった裏話や、ぴよりん誕生に込められた想いが明らかになります。

あの限定ぴよりんにまた会えるかも！？「ぴよりん図鑑」

「もう一度あのぴよりんに会いたい…」そんなファンの声に応える新コンテンツ「ぴよりん図鑑」が登場します。

季節やイベントごとに登場した過去の限定ぴよりんたちを、カテゴリー別に検索できる機能です。思い出のぴよりんとの再会や、知らなかったぴよりんとの新たな出会いが待っているかもしれません。あなただけの“お気に入り”を探す楽しみが広がります。

みんなの愛が集結！「#推しぴよ」フォトギャラリー

ファン同士の交流を深める場として、Instagramと連動したフォトギャラリーも新設されます。

ハッシュタグ「#推しぴよ」を付けて投稿された素敵なぴよりんの写真が、公式サイトで紹介されるという企画です。“推し”のかわいさをみんなで共有し、ぴよりんの輪を広げることができます。

【公式サイト リニューアル】

公開日時：2025年9月2日(火)

※2025年9月1日(月)から公開までの間は、サイトメンテナンス中のため閲覧できません。

2024年10月に累計販売数400万ぴよを達成した「ぴよりん」は、さらなる飛躍を目指し、2024年12月9日(月)より『もっと！ぴよりん計画』を始動。今回のリニューアルもその一環として行われるものです。見て、つながって、もっとぴよりんを好きになる新しい公式サイトのオープンが今から待ち遠しいですね。

（画像：ジェイアール東海フードサービス）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）