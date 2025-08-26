TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü¸Â¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡¢°ú¤­ÅÏ¤·¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤251¤Î¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½8³ä¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î°ú¤­¼è¤ê¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö°µÅÝÅª¤Ë°ú¤­Â³¤­Á´ÎÌ¤òÇÛÁ÷´õË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ï°Õ·ÀÌó¤Î2000±ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤³¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤òÁ´¤Æ°ú¤­¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´Ä¶­¤Ë¤Ï»ä¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤251¤Î¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç213¼Ò¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¢§¤ª¤è¤½8³ä¤Î199¼Ò¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î°ú¤­¼è¤ê¤ò´õË¾¤·¡¢¢§7¼Ò¤ÏÁ´ÎÌ¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡¢¢§¤½¤Î¤Û¤«7¼Ò¤â°ìÉô¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤ò´õË¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÁíÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßÀºººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤Ê¤«¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é°Â¤¤È÷ÃßÊÆ¤Î¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´¤Æ°ú¤­¾å¤²¤ë´Ä¶­¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2000±ßÁ°¸å¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤¬Àè½µ¡¢°ú¤­ÅÏ¤·¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éº£·îËö¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÎÇä´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£