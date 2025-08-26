テクニカルポイント ユーロドル、トレンド性薄れる 動き出し待ちに テクニカルポイント ユーロドル、トレンド性薄れる 動き出し待ちに

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロドル、トレンド性薄れる 動き出し待ちに



1.1777 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1776 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1663 一目均衡表・転換線

1.1660 10日移動平均

1.1648 一目均衡表・雲（上限）

1.1638 現値

1.1617 21日移動平均

1.1591 一目均衡表・基準線

1.1543 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1497 100日移動平均

1.1457 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1447 一目均衡表・雲（下限）

1.1016 200日移動平均



ユーロドル相場は、８月半ば以降はトレンド性が薄れている。水準的には一目均衡表の雲上限を挟んで推移している。ＲＳＩ（１４日）は５０．２と、中立水準となっている。２００日線は引き続き緩やかな上向きになっている。現在は動き出し待ちの状況になっている。

外部サイト