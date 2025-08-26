テクニカルポイント　ユーロドル、トレンド性薄れる　動き出し待ちに

1.1777　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1776　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1663　一目均衡表・転換線
1.1660　10日移動平均
1.1648　一目均衡表・雲（上限）
1.1638　現値
1.1617　21日移動平均
1.1591　一目均衡表・基準線
1.1543　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1497　100日移動平均
1.1457　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1447　一目均衡表・雲（下限）
1.1016　200日移動平均

　ユーロドル相場は、８月半ば以降はトレンド性が薄れている。水準的には一目均衡表の雲上限を挟んで推移している。ＲＳＩ（１４日）は５０．２と、中立水準となっている。２００日線は引き続き緩やかな上向きになっている。現在は動き出し待ちの状況になっている。