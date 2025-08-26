明豊エンタ、前期経常を34％上方修正

明豊エンタープライズ <8927> [東証Ｓ] が8月26日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年7月期の連結経常利益を従来予想の20億円→26.8億円(前の期は18.9億円)に34.2％上方修正し、増益率が5.5％増→41.6％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.8億円→19.6億円(前年同期は7億円)に53.4％増額し、増益率が82.1％増→2.8倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年7月期における、当社グループの主力事業である不動産販売事業において、主要ブランド『ELFARO（エルファーロ）』『MIJAS（ミハス）』など投資用不動産の販売案件が、期初の予定通り順調に推移しており、販売物件はいずれも当初の想定より高い利益率・利益額を確保できたこと等により、売上高、各段階利益が、期初の業績予想数値を上回る見込みとなりました。※上記の業績予想につきましては、本資料の発表時点で入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、実際の業績は今後の様々な要因等により予想と異なる可能性があります。

