２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円７１銭前後と前日午後５時時点に比べ３８銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７１円９５銭前後と同３９銭程度のユーロ安・円高で推移している。



日本時間２６日朝にトランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事を解任したと報じられた。これを受け、ＦＲＢの独立性が揺らぐとの見方からドルが売られたほか、株安も進行し、リスク選好ムードの後退を受けて円が買われた。ドル円は午前中に一時１４７円を割り込む場面があったが、すぐに持ち直した。その後、クック理事は辞任するつもりはないと表明。これが市場に伝わるとドル買い・円売りの流れとなり、一時１４７円８０銭台まで上昇した。ユーロは主要通貨に対して売られ、ユーロ安・円高が進行した。フランスのバイル首相が９月８日に内閣の信任投票を実施すると発表。フランスでの政局不安が広がった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６４１ドル前後と同０．００５６ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS