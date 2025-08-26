＜動意株・２６日＞（大引け）＝児玉化、サイエンスA、ネットプロなど ＜動意株・２６日＞（大引け）＝児玉化、サイエンスA、ネットプロなど

児玉化学工業<4222.T>＝大幅高で７年ぶり４ケタ大台乗せ。一時、１４３円高の１０２４円まで買われる場面があった。住宅や自動車向けを主力とするプラスチック成形加工メーカーで、自動車やトラックの内外装部品などのＯＥＭメーカーとして高い競争力を持っている。金属加工メーカーの買収に伴いトップラインの拡大が目覚ましく、投資有価証券売却などの寄与もあって利益も押し上げられている。投資指標面ではＰＢＲ０．５倍台で割安感が際立つ。



サイエンスアーツ<4412.T>＝後場強含み新高値。午前１１時３０分ごろ、ライブコミュニケーションプラットフォーム「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ（バディコム）」が茨木市消防本部に、全国の消防本部として初めて主連絡手段として正式採用されたと発表した。茨木市消防本部では、消防救急デジタル無線が不感地域となる山間部が市内の約半分を占めていたことに加え、市街地でも不感地域が多いことや、音声が聞き取りづらいことで、情報連携に課題を抱えていたという。今回の「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」の採用により、消防出動時における情報共有のスピードと正確性が大幅に向上。また、従来の無線機では難しかった音声の即時録音・再生や位置情報による隊員の把握、更には映像を通じた状況確認までリアルタイムかつ多角的な情報伝達が可能となったとしている。



ネットプロテクションズホールディングス<7383.T>＝３日ぶりに反発。午前１０時ごろ、同社の後払い決済サービス「ａｔｏｎｅ」が、ソニーペイメントサービス（東京都港区）の決済サービス「オンラインＩＤ決済」とシステム連携すると発表しており、これを好感した買いが入っている。今回の連携により、ソニーペイメントサービスの加盟店は「ａｔｏｎｅ」の導入が容易となり、運用負荷が軽減されることになる。両社は２３年６月にパートナー契約を締結し、営業面で連携してきたが、今後は決済サービスを通じて協働を加速するとしている。



アエリア<3758.T>＝続急騰で一時４００円台に乗せ新値圏突入。オンラインゲームなどスマートフォンコンテンツの開発・配信やキャラクターグッズ販売、不動産事業を多角的に展開するが、ＡＩチャットアプリの配信などＡＩ関連分野にも布石を打っている。子会社のエアネットがデータセンターを利用したサーバーシステムの開発・運用サービスを展開し、収益に貢献しており、データセンター関連の切り口でも注目されている。２５年１２月期は営業利益７億円（前期は４２００万円の赤字）と回復色を鮮明とする見通し。株価に値ごろ感があり出来高流動性にも富むことから、上値を見込んだ投資資金の攻勢が勢いを増している。



情報戦略テクノロジー<155A.T>＝上げ足鮮烈、一気にストップ高。大手企業を対象にデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）内製化支援ビジネスを展開しており、Ｍ＆Ａ効果も発現しトップラインの伸びが顕著となっている。７月下旬を境に上昇基調を強め、今月１日と６日のザラ場に１０００円トビ台で２点天井をつけた形となっていたが、火種は消えず、７００円台後半から８００円台前半のもみ合いを経て、再び投資資金の攻勢が強まった。空売りも高水準で日証金では貸株注意喚起対象となっており、需給相場に発展する素地も内包している。



ジーデップ・アドバンス<5885.T>＝続伸。調整一巡から再び上値指向に転じている。ディープラーニングなどＡＩ領域でハイレベルな処理を可能とするハードとソフトの開発・運用を展開する。米エヌビディア＜NVDA＞のエリートパートナーの認定を獲得しており、エヌビディア関連の一角としても存在感を示す。そうしたなか、２５日取引終了後に最新の高性能ＧＰＵである「ＮＶＩＤＩＡ ＲＴＸ ＰＲＯ ６０００ Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ Ｓｅｒｖｅｒ Ｅｄｉｔｉｏｎ」を搭載した「ＮＶＩＤＩＡ ＲＴＸ ＰＲＯ サーバー」の提供を開始したことを発表、これを材料視する買いを引き寄せている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS