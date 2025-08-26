Image:nintendo.com

Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日（金）9時から8月28日（木）23時59分まで「Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り」を開催中。

現在、約22年ぶりに復活した2025年11月20日に任天堂から発売されるNintendo Switch2ソフト『カービィのエアライダー』がお得に登場しています。

待望の新作がついに登場。Nintendo Switch2ソフト『カービィのエアライダー』が事前予約で7,819円

2025年11月20日発売予定のNintendo Switch2ソフト『カービィのエアライダー』が13％オフで登場。

『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』と同じく､バンダイナムコスタジオとゲームデザイナー桜井政博さん率いるソラが共同開発。

ニンテンドーゲームキューブで発売された『カービィのエアライド』以来、約22年ぶりに復活した完全新作が事前予約でお買い得です。

シンプル操作ながらやり込み要素満点！ カービィ以外のキャラクターも使えます

『カービィのエアライダー』は、ボタン2つとスティックのみのシンプルな操作で楽しめるアクションゲーム。

カービィやメタナイト、デデデ大王などたくさんのキャラクターをライダーとして操作することが可能。

ライダーごとに異なる能力値やスペシャル技も魅力です。

性能も異なる個性豊かなエアライドマシンに乗ってバトルを展開。マシンの性能はライダーとの組み合わせによって変化。レースをさらに盛り上げます。

最大16人が参戦できる「シティトライアル」で友達や家族と対戦。自分のマシンを育ててバトルに勝とう！

レースモードも充実。

最大6人で競うアクションレース 「エアライド」は、花に囲まれた草原「フラリア」や何でもありの電脳世界「サイベリオ」などバラエティにあふれたコースを実装。

きれいな着地や対戦相手の星を得ることでスピードアップができるなどテクニック要素も◎。

バトルを繰り広げる「シティトライアル」は、空島「スカイア」が舞台。広大なフィールドには、花畑やビル街、洞窟など多彩なエリアが存在します。

マシンを乗り換えてアイテムを集めながらパワーアップ。育てたマシンと共にジャンルや勝ち方が異なるスタジアムでバトルを行います。

インターネット通信やローカル通信で最大16人も参加でき、ひとりプレイも友人との対戦プレイも白熱すること間違いなし。

ショートレースやデスマッチなどミニゲーム要素もありますよ。

テクニックを磨き、自分だけの組み合わせ見つけて1位を目指しましょう！

なお、上記の表示価格は2025年8月26日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

